في ذكرى رحيله الـ ٥٣ .. قراءة في حيثيات "العروة الوثقى" بين عبد الناصر وجماهير الشعب العربي / بقلم: فهـــد الريمـــاوي
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بشهادة احمد زويل ومجدي يعقوب وشيخ الازهر.. ملايين الطلبة استفادوا من مجانية التعليم الجامعي زمن عبد الناصر/ فيديو
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