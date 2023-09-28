وفاة المطربة اللبنانية نجاح سلام عن عمر يناهز 92 عامًا



رحلت عن عالمنا الفنانة المطربة اللبنانية المعروفة، نجاح سلام عن عمر يناهز 92 عامًا، وذلك حسب ما أعلنت أسرتها في بيان منذ قليل من ظهر اليوم الخميس، ومن المقرر أن يشيع جثمانها، غدا الجمعة، من مسجد الخاشقجي في بيروت.

ولدت الفنانة نجاح سلام عام 1931 في لبنان، وقدمت العديد من الأعمال الفنية مع بداية مشوارها في فترة الخمسينيات، وسبق لها الزواج من الفنان اللبناني محمد سلمان، وأنجبت منه ابنتيها سمر وريم حتى وقع الانفصال بينهما.

ومن أبرز أغنياتها الوطنية: «يا أغلى اسم في الوجود يا مصر، برهوم حاكينا، ساعدوا الإسعاف».

من هي نجاح سلام.

يشار إلى أن والد نجاح سلام الفنان والأديب محيي الدين سلام يعتبر واحداً من أبرز الملحنين وعازفي العود في لبنان والوطن العربي، حيث تعلمت نجاح أصول الغناء من والدها الذي كان منزله أشبه ما يكون بمعهد فني.

بدأت نجاح سلام مشوارها الفني في مجال الغناء من خلال الحفلات المدرسية التي كانت تقام مع نهاية كل عام مدرسي، وفي عام 1948 صحبها والدها إلى القاهرة حيث عرّفها على كبار الفنانين مثل أم كلثوم والموسيقار فريد الأطرش والشيخ زكريا أحمد وغيرهم.

أعمال نجاح سلام

وفي عام 1949 سجلت نجاح سلام لأحد الشركات أول أغانيها ،وهي حول يا غنام، وأغنية يا جارحة قلبي، وعندما احترفت ألغاء غنت في حلب ودمشق وبغداد ورام الله، وفي بداية عام 1950 عادت إلى لبنان لتسجيل بعض الأغاني للإذاعة اللبنانية، حيث خصصت هذه الأغاني على مسرحك يا دنيا.

وقد اشتهرت أغانيها في معظم الدول العربية، وعُرفت بأداء الأغاني الوطنية والأدعية الدينية، كما حصلت على جائزة الأوسكار من جمعية تكريم عمالقة الفن العربي في الولايات المتحدة عام 1995.

وفي عام 1956م حدث عدوان ثلاثي على القاهرة، فغنّت أغانيها الوطنية مثل يا أغلى اسم في الوجود يا مصر، ثم قصيدة أنا النيل مقبرة للغزاة، للشاعر محمود حسن إسماعيل.