وزير السياحة الإسرائيلي: استقبالنا في الرياض كان حميمياً، و”العلاقة الغرامية” بيننا وبين السعودية آخذة في التطور/ فيديو

أجرت قناة i24news العبرية، مساء امس الأربعاء، لقاء مع وزير السياحة الإسرائيلي حاييم كاتس المتواجد في السعودية في زيارة تاريخية، حيث كشفت أسارير وجهه مقدار الترحاب والأمان الذي شعر به الوفد الإسرائيلي في البلد الذي كان دخوله من قبل الإسرائيليين حتى الأمس حلما بعيد المنال.

وقال الوزير: “لا نشعر بأي خوف..أنت تشعر الهدوء والجوار والانفتاح وكأننا نتجول في تل أبيب”. وقد تواجدنا في المؤتمر اليوم وتوجه لتحيتنا الكثير من المشاركين. حتى وزير السياحة السعودي أشار إلى وجود أشخاص لم نعتاد وجودهم في السعودية دون أن يذكر اسم إسرائيل بشكل واضح.

وحول انطباعه عن قرب التطبيع السعودي الإسرائيلي، قال الوزير: “أن العلاقة الغرامية بدأت تتبلور وتتطور إلى علاقة مستقرة بين الرياض وإسرائيل، مشيرا إلى أن الكثير مما يورد في الإعلام بهذا الصدد من تقديم إسرائيل تنازلات بهذا الملف لا علاقة له بالأمر الواقع”.

وفيما خص تطوير السياحة على مستوى البلدين، قال الوزير كاتس إن الاتفاق المحتم مع الرياض سيكون دافئا لكنه شخصيا لا يعتقد أن الكثير من السياح السعوديين سيزورون إسرائيل، لكن بالتأكيد ستكون حركة سياحة إسرائيلية في السعودية.

وكان وزير السياحة الإسرائيلي قد وصل، أمس الاول الثلاثاء، إلى المملكة العربية السعودية، على رأس وفد إسرائيلي إلى مؤتمر منظمة السياحة التابعة للأمم المتحدة، وهذه هي المرة الأولى التي يسافر فيها وزير إسرائيلي إلى السعودية بينما تدور عملية مكوكية تقودها الولايات المتحدة لبلورة اتفاق تاريخي ينهي الصراع العربي الإسرائيلي، وسط دعوة الطرف الفلسطيني لتقديم مطالبه.