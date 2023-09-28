تعيين سفيان القضاة ناطقا رسميا باسم وزارة الخارجية

قررت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، اليوم الخميس، تعيين السفير سفيان القضاة ناطقا رسميا ومديرا للعمليات وإدارة الشؤون القنصلية في الوزارة.
وبذلك سيخلف القضاة السفير سنان المجالي الذي انتقل للعمل سفيرا للأردن لدى الكويت.
أهلاً بإطلالة “أبي خالد”، فارس بني مر، الذي أذّن في مثل هذا اليوم من عام ١٩٥٢ لصلاة الفج... إقرأ المقال
قررت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، اليوم الخميس، تعيين السفير سفيان القضاة ناطقا رسميا ومديرا للعمليات وإدارة الشؤون القنصلية في الوزارة.
وبذلك سيخلف القضاة السفير سنان المجالي الذي انتقل للعمل سفيرا للأردن لدى الكويت.
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