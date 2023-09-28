السير تناشد المواطنين عدم تشكيل مواكب ابتهاجاً بالقبول في الجامعات

دعت الإدارات المرورية المواطنين، اليوم الخميس، الى ضرورة إظهار الفرح بشكل حضاري وتجنب القيادة على شكل مواكب وإخراج الأجساد من المركبات وتجنب إعاقة حركة السير، بالتزامن مع إعلان نتائج القبول الموحد في الجامعات الأردنية الرسمية لمرحلة البكالوريوس للعام الجامعي 2023-2024 مساء اليوم الخميس، وبالتزامن ايضا مع حركة التنزه والسياحة الداخلية نهاية الأسبوع .

وأفاد التقرير المروري اليومي، عبر إذاعة الأمن العام اليوم الخميس، أن جميع الطرق الخارجية الحيوية سالكة ولا عوائق تذكر ، بالتزامن مع ذروة الحركة الصباحية بين المحافظات والعاصمة عمان.

ووجه ضابط غرفة عمليات إدارة السير المركزية دعوة الى السائقين بضرورة الالتزام بقواعد واولويات المرور والالتزام بالسرعات والمسارب المحددة على جميع الطرق وتجنب المخالفات القانونية، وذلك حفاظا على أرواحهم ومستخدمي الطرق.