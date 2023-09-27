السفير السعودي يلغي زيارته للأقصى، اليوم الاربعاء، تخوفاً من احتجاجات آلاف المصلين بالحرم رفضاً لهذه الزيارة التطبيعية
أهم العناوين
جرينتش+2 07:21
نقابة الأطباء: مطعوم “MR-Vac” آمن وفعال لمنع إصابة الأطفال بمرض الحصبة
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني