منح دراسية لتخصصات هندسية في مصر للعام الجامعي 2023-2024

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم الأربعاء، عن توفر عدد من المنح الدراسية ضمن إطار التبادل الثقافي للعام الجامعي 2023-2024 في برنامج البكالوريوس بتخصصات “كليات الهندسة” في مصر.

وقالت وزارة التعليم العالي في بيانها، إنّه يدرس الطالب في السنة الأولى مواد علمية وبناءً على تحصيله الأكاديمي في السنة الأولى يتم توزيع الطلبة على التخصصات الهندسية المختلفة بداية السنة الثانية.

وأشارت إلى أن شروط التقديم للمنح، أن يكون الطالب من الجنسية الأردنية ومن الحاصلين على شهادة الثانوية العامة الأردنية فقط الفرع العلمي، والفرع العلمي (حقل طبي)، الفرع العلمي (حقل هندسي) في الدورتين الصيفية للعام 2023 أو التكميلية للعام 2022-2023، وألا يقل معدل الطالب في شهادة الثانوية العامة عن (80%).

ودعت الطلبة، تعبئة الطلب وإرساله بعد تعبئته على البريد الإلكتروني [email protected] وإرفاق صورة عن كشف علامات الثانوية العامة بصيغة pdf.

ولفتت الوزارة، إلى أنه سيتم ترشيح الطلبة الحاصلين على أعلى معدل في شهادة الثانوية العامة، حيث ينتهي تقديم الطلبات الخميس 28 أيلول 2023.

وأوضحت أنه لن يتم اعتماد طلبات الطلبة الحاصلين على الثانوية العامة ما قبل العام 2023، وكما سيتم اعتماد الطلبات المرسلة من خلال البريد الإلكتروني فقط ولن يتم استقبال أي طلب ورقياً.