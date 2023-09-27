السفير السعودي يلغي زيارته للأقصى، اليوم الاربعاء، تخوفاً من احتجاجات آلاف المصلين بالحرم رفضاً لهذه الزيارة التطبيعية
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منح دراسية لتخصصات هندسية في مصر للعام الجامعي 2023-2024
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