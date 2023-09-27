صعقة كهربائية تودي بحياة أب وابنه في الشونة الجنوبية

االاغوار- أدت صعقة كهربائية، اليوم الاربعاء، الى وفاة اب وابنه في الشونة الجنوبية بمحافظة البلقاء.

وقد تم اسعافهما الى مستشفى الشونة الجنوبية، الا أنهما فارقا الحياة ، وفق مصدر طبي.