صحيفة “معاريف” العبرية: جهاز الشاباك الإسرائيلي يعتقل 5 فلسطينيين خططوا لتنفيذ عمليات مسلحة، بينها اغتيال “بن غفير”

كشفت صحيفة عبرية عن اعتقال الاحتلال لخلية فلسطينية تخطط لتنفيذ عمليات ضد الاحتلال بالضفة الغربية، واغتيال ما يسمى بوزير أمن الاحتلال المتطرف “ايتمار بن غفير”.

وبحسب صحيفة “معاريف” العبرية، ف أن جهاز الشاباك التابع للاحتلال اعتقل مؤخرًا خمسة أشخاص يخططون لتنفيذ عمليات مسلحة مختلفة من بينها اغتيال “بن غفير”.

وذكرت الصحيفة أن الأشخاص الخمسة هم: مراد كمامجة وحسن مجيريما وزياد الشنطي من جنين، وحمد حمادي ويوسف حمد من الداخل المحتل.

وأشارت، وفق تحقيقات “الشاباك”، إلى أن مراد وحسن تصرفا بتوجيه من مسؤول في الخارج يعمل بتوجيه مسؤولين أمنيين إيرانيين، وقد طُلب من الاثنين المساعدة في تهريب أسلحة وجمع معلومات استخباراتية حول شخصيات يهودية من بينها “بن غفير” وعضو الكنيست السابق “يهودا غليك”.

وأضافت الصحيفة: “عمل مراد وحسن في الترويج لتنفيذ نشاط مسلح داخل الأراضي المحتلة، بما في ذلك إشعال النار في مركبات المستوطنين”.

وأوضحت أن الخلية عملت على تجنيد إسرائيليين ذوي خلفيات جنائية من أجل القيام بالعمليات والأنشطة المسلحة مقابل دفع الأموال لهم، حيث أن المجندين قاموا بإضرام النار في عدد من المركبات في حيفا.