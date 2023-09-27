أمريكا تعلن اعفاء إسرائيل من الفيزا، مقابل معاملتها للفلسطينيين من حملة الجنسية الامريكية مثل بقية السياح الامريكان

واشنطن- أعلن مسؤولون أمريكيون، اليوم الأربعاء، أن انضمام “إسرائيل” الذي طال انتظاره إلى برنامج الإعفاء من التأشيرة الأمريكية (VWP) أصبح رسميًا أخيرًا.

وأصدر وزير الأمن الداخلي الأمريكي أليخاندرو مايوركاس، ووزير الخارجية أنتوني بلينكن، بيانًا رسميًا مشتركًا بعد أن أصدر وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين القرار قبل الأوان يوم الاثنين.

وأكدت السفارة الأمريكية في “إسرائيل”، برئاسة القائمة بالأعمال المؤقتة ستيفاني هاليت، القرار النهائي في مؤتمر صحفي، مضيفة أن السفر الفعلي بدون تأشيرة سيبدأ في وقت ما قبل 30 نوفمبر/تشرين الثاني. وشددت على أن ذلك لن يكون على الفور.

وقالت هاليت في مؤتمر صحفي: “سنعلن بصوت عالٍ وعلنيًا عن الموعد المحدد الذي سيتمكن فيه الإسرائيليون من استخدام ESTA قبل 30 نوفمبر/تشرين الثاني 2023”.

وأضافت هاليت: “تهانينا لكونكم أصبحتم العضو الحادي والأربعين (41) في البرنامج! وهذا انعكاس آخر لقوة علاقاتنا الثنائية الأمنية والاقتصادية والثقافية”.

وتضم القائمة التي تتواجد إسرائيل في الترتيب 41 فيها، كلا من: ألمانيا، فرنسا، بريطانيا، سنغافورة، أستراليا، النمسا، الدانمارك، فنلندا، اليونان، إيطاليا، اليابان، هولندا، نيوزيلندا، بولندا، النرويج، سويسرا، السويد وكوريا الجنوبية.

وكانت إسرائيل ترغب منذ سنوات في الانضمام إلى البرنامج، لكن الولايات المتحدة أعربت عن مخاوفها بشأن القيود التي يواجهها الأمريكيون الفلسطينيون من الضفة الغربية المحتلة عند دخول إسرائيل.

ومنذ توقيع مذكرة التفاهم، تمر إسرائيل ببرنامج تجريبي قامت خلاله وزارة الخارجية ووزارة الأمن الداخلي بمراجعة وتدقيق تنفيذ السلطات الإسرائيلية للأنظمة الجديدة تجاه الفلسطينيين والعرب الأمريكيين.

ونقل الموقع عن بلينكن قوله، في رسالته، إن إسرائيل استوفت معايير الدخول في برنامج الإعفاء من التأشيرة.

وتابعت المسؤولة الأمريكية: “أود بشكل خاص أن أشيد بجهود السفير السابق توم نايدز، الذي كان القوة الدافعة في هذا الجهد. وأود أيضًا أن أشيد بقيادة مستشار الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي”.

وأكدت : “الآن بعد أن أصبحت إسرائيل عضوًا في برنامج الإعفاء من التأشيرة، أو VWP كما نسميه، سيحتاج الإسرائيليون إلى تقديم طلب من خلال النظام الإلكتروني لتصريح السفر أو ESTA قبل السفر إلى الولايات المتحدة”.

وصادقت إسرائيل على شروط أميركية من أجل ضمها إلى برنامج الإعفاء من تأشير الدخول الأميركية، وبضمن ذلك سيتمكن فلسطينيون من قطاع غزة والضفة الغربية يحملون الجنسية الأميركية من الدخول إلى البلاد ومغادرتها عن طريق مطار بن غوريون في اللد، والمكوث في البلاد 90 يوما كسائحين.

وتشترط واشنطن أن تعامل الدول المشاركة جميع المسافرين الأمريكيين على قدم المساواة، بغض النظر عن جوازات السفر الأخرى التي قد يحملونها، مما اضطر “إسرائيل” إلى إجراء تغييرات على إجراءاتها الأمنية للأمريكيين الفلسطينيين في مطاراتها، وكذلك عند السفر من وإلى قطاع غزة و”إسرائيل”.