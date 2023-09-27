أجواء معتدلة اليوم الاربعاء وغدا، وانخفاض الحرارة الجمعة والسبت

عمان – تكون الأجواء اليوم الأربعاء، خريفية معتدلة الحرارة في معظم المناطق، وحارة نسبيا إلى حارة في البادية و الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تبقى الأجواء يوم غد الخميس، خريفية معتدلة الحرارة في معظم المناطق، وحارة نسبيا إلى حارة في البادية و الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية في جنوب المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

ويطرأ يوم الجمعة انخفاض طفيف على درجات الحرارة وتستمر الأجواء خريفية معتدلة الحرارة فوق المرتفعات الجبلية العالية والسهول، وحارة نسبيا إلى حارة في باقي المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

كما يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة يوم السبت المقبل، وتكون الأجواء خريفية لطيفة الحرارة فوق المرتفعات الجبلية العالية والسهول، وحارة نسبيا في باقي المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 33 – 19 درجة مئوية، وفي غرب عمان 31 – 17، وفي المرتفعات الشمالية 30 – 17 وفي مرتفعات الشراة 29 – 16، وفي مناطق البادية 36 – 18، وفي مناطق السهول 33 – 17، وفي الأغوار الشمالية 40 – 25، وفي الأغوار الجنوبية 39 – 27، وفي البحر الميت 39 – 26، وفي خليج العقبة 40 – 25 درجة مئوية.

مشاركة 0 مشاركة مشاركة