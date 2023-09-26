لطفي لبيب: تجندت عام 70 وأصدرت كتاباً عن وقائع حرب أكتوبر

حل الفنانون المصريون لطفي لبيب، وأحمد فؤاد سليم، وحسن العدل، وسامي عبد الحليم ضيوفا على برنامج “صاحبة السعادة” للفنانة والإعلامية إسعاد يونس المذاع على قناة DMC، وتحدثوا عن ذكريات حرب أكتوبر،

فقد قال لطفي لبيب: أنا تجنيد عام 70 وخريج نفس عام 70 من معهد فنون مسرحية”.

وتابع لطفي لبيب: “حرب أكتوبر كلها كتبتها في كتاب سيناريو فيلم كامل وطبعته ونزلته الأسواق، وقد نفذت أول وتانى وثالث طبعة، لانني كتبت بالتفصيل ما حصل، وكانت رحلة جامدة جدا، جوعنا واتحاصرنا”.

جدير بالذكر ان الفنان لطفي لبيب كان منتسبا لسلاح المشاه، والفنان أحمد فؤاد سليم لسلاح دفاع جوي،و الفنان حسن العدل لسلاح المدفعية والفنان سامي عبد الحليم لسلاح مشاه ميكانيكا.

وقد استعرض الفنانون ذكرياتهم مع حرب أكتوبر وفترة إعادة بناء الجيش عقب حرب 67، كما روى هؤلاء النجوم الأربعة قصص وحكايات لأول مرة عن المواقف التي لا تنسى ليلة النصر العظيم وما أعقبها من أحداث.

كما تم خلال الحلقة عرض عدد من التقارير التليفزيونية المهمة التي ترصد تاريخ الحركة الفنية والثقافية والغنائية في مصر خلال فترة حرب أكتوبر، وأبرز الأفلام والمسلسلات والأغاني والكتب التي صدرت أثناء عام النصر.