أردوغان الخوّان يُعادي سوريا والعراق وقضية فلسطين، ويفتح الأبواب أمام نتنياهو لزيارة تركيا وتعزيز فرص التعاون الثنائي !!
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لطفي لبيب: تجندت عام 70 وأصدرت كتاباً عن وقائع حرب أكتوبر
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