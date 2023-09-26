سلطة عباس تُسهّل لابن سلمان جريمة التطبيع، وترحب بزيارة السفير السعودي الى رام الله، والصلاة في المسجد الاقصى!!
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جرينتش+2 11:03
سلطة عباس تُسهّل لابن سلمان جريمة التطبيع، وترحب بزيارة السفير السعودي الى رام الله، والصلاة في المسجد الاقصى!!
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