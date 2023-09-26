سلطة عباس تُسهّل لابن سلمان جريمة التطبيع، وترحب بزيارة السفير السعودي الى رام الله، والصلاة في المسجد الاقصى!!

أبلغ مسؤول فلسطيني وكالة “رويترز” أن وفدا سعوديا من المتوقع أن يصل في زيارة رسمية الى الضفة الغربية ويجتمع هذا الأسبوع مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في رام الله،

ويأتي هذا الاجتماع بين الطرفين بعد أيام معدودة من تلميح عباس، في كلمته بالامم المتحدة، الى الاتصالات الإسرائيلية السعودية وقال :”من يظن أن السلام في الشرق الأوسط بدون حقوق الفلسطينيين واهم”.

وسيرأس الوفد السعودي السفير السعودي لدى السلطة الفلسطينية، نايف بن بندر السديري، والذي سيسلم خلالها للرئيس أبو مازن أوراق اعتماده. ويعرف السديري بأنه “سفير غير مقيم” في السلطة الفلسطينية، ويواصل عمله العادي من الأردن، وسيصل الوفد الى رام الله تحت قيادته. وهو الأمر الذي أكده اليوم الأمين العام لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ والخارجية الفلسطينية التي أكدت ان الزيارة التي ستجري الثلاثاء والاربعاء.

في حين نقل موقع “رام الله الاخباري” عن مصدر فلسطيني لإذاعة أجيال، أن السفير السعودي ينوي زيارة مدينة القدس وسيصلّي بالمسجد الأقصى المبارك يوم غد الأربعاء في ذكرى المولد النبوي، وهي أول زيارة لمسؤول سعودي الى الموقع المقدس.

تأتي زيارة الوفد في ظل الاتصالات لإبرام اتفاق تطبيع بين إسرائيل والسعودية التي تقول انها تريد أن يشمل الاتفاق مع إسرائيل تنازلات للفلسطينيين، في حين أن مسؤولين أمريكيين أوضحوا أمس خلال الحديث مع رويترز بأن الاتفاق الذي من المتوقع أن يشمل تحالف دفاعي مع الولايات المتحدة وبرنامج نووي مدني للسعودية “بعيد”.

السلطة ترحب بزيارة السفير السعودي

وقد رحبت كل من الحكومة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية، يوم امس الاثنين، بزيارة سفير المملكة العربية السعودية، القنصل العام في القدس نايف السديري، وعدّتا أنها «محطة تاريخية» في تطوير العلاقات الأخوية بين البلدين.

وأكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، في بيان لها على صفحتها الرسمية بموقع «إكس» (تويتر سابقاً)، أن الزيارة ستكون محطة تاريخية مهمة لتعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين وفتح مزيد من آفاق التعاون المشترك في المجالات كافة. وقالت الوزارة: «من جديد تثمن الوزارة المواقف الأخوية الصادقة للمملكة العربية السعودية الشقيقة في دعم وإسناد حقوق شعبنا الوطنية العادلة والمشروعة في المحافل كافة، بقيادة خادم الحرمين الشريفين جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي عهده رئيس مجلس الوزراء سمو الأمير محمد بن سلمان».

وتعدّ هذه الزيارة هي الأولى لمسؤول سعودي رفيع إلى الأراضي الفلسطينية، منذ إعلان السعودية تعيينها سفيراً فوق العادة مفوضاً وغير مقيم لدى دولة فلسطين، وقنصلاً عاماً في مدينة القدس.

من جهته، قال مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الدبلوماسية، إنه سيتم خلال الفترة القريبة ترتيب مراسم رسمية يقوم خلالها السفير السعودي بتقديم أوراق اعتماده للرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وكان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، رحّب بقرار السعودية، تعيين السفير نايف السديري، سفيراً فوق العادة غير مقيم لدى الأراضي الفلسطينية، وقنصلاً عاماً للمملكة في مدينة القدس.

يذكر أن سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن، نايف بن بندر السديري، كان قد سلم نسخةً من أوراق اعتماده سفيراً فوق العادة ومفوضاً (غير مقيم) لدى فلسطين، وقنصلاً عاماً بمدينة القدس، إلى مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي، في مقر سفارة دولة فلسطين بالأردن، في 12 أغسطس (آب) الماضي، ليكون بذلك أول سفير سعودي يعين لدى فلسطين.