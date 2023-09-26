حبل الكذب قصير.. ظهور قائد روسي خلال اجتماع مع وزير الدفاع شويغو، بعد يوم من مزاعم الجيش الأوكراني بقتله/ فيديو

سكاي نيوز عربية – أبوظبي

بعد يوم من إعلان الجيش الأوكراني قتل قائد الأسطول الروسي في البحر الأسود في ضربة صاروخية، نفت روسيا الواقعة، وظهر القائد “عبر الفيديو” خلال اجتماع مع وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو .

وكان الجيش الأوكراني قد أعلن، امس الاثنين، أنه قتل قائد الأسطول الروسي في البحر الأسود، فيكتور سوكولوف، في ضربة الجمعة، على مقرّ البحرية في سيباستوبول في شبه جزيرة القرم.

وقد جاء الرد الروسي، اليوم الثلاثاء، عندما أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قائد أسطول البحر الأسود الروسي الذي قالت كييف إنها قتلته.. يحضر اجتماعا.

وبالفعل ظهر قائد الأسطول الروسي في البحر الأسود فيكتور سوكولوف الذي أعلن الجيش الأوكراني، امس الاثنين أنه قتله الأسبوع الماضي، في صور وزّعتها وزارة الدفاع الروسية الثلاثاء.

وفي فيديو لاجتماع بين وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو وعدد من القادة الروس، ظهر سوكولوف في أحد “النوافذ” في الفيديو.

وبان المسؤول في الصور بزيّ عسكري على شاشة كبيرة إلى جانب مسؤولين عسكريين كبار آخرين خلال مشاركتهم في اجتماع عبر الفيديو ترأسه وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو.

ولفت بيان روسي إلى أن الاجتماع جرى اليوم الثلاثاء.

وفي ذات السيق، أعلن الوزير شويغو، اليوم الثلاثاء، محصلة الخسائر الأوكرانية خلال الشهر الحالي، مشيرا إلى أن عدد القتلى من الجنود الأوكرانيين تجاوز 17 ألف قتيل، فيما قال الكرملين إن دبابة أبرامز ستحترق مثل غيرها.

قال شويغو، في اجتماع لوزارة الدفاع الروسية اليوم الثلاثاء، إن القوات الروسية تواصل الإجراءات النشطة في منطقة العمليات الخاصة لهزيمة العدو”.

وتطرق إلى خسائر القوات المسلحة الأوكرانية خلال شهر أيلول/ سبتمبر الحالي، وقال إنها بلغت أكثر من 17 ألف شخص، وأكثر من 2.7 ألف وحدة من الأسلحة والمعدات العسكرية.

وأشار الوزير الروسي إلى أن من بين الآليات المدمرة 7 عربات مشاة قتالية أميركية من طراز “برادلي” ودبابتين ألمانيتين من طراز “ليوبارد” ودبابة بريطانية من طراز “تشالنجر”.

وقال شويغو: “قامت القوات الروسية بتوسيع منطقة السيطرة بشكل كبير بالقرب من سينكوفكا وبتروبافلوفكا في اتجاه كوبيانسكي”.

وأضاف أن “الولايات المتحدة وحلفاءها يواصلون تسليح القوات المسلحة الأوكرانية، وأن كييف ترمي جنودا غير مدربين في هجمات لا معنى لها”.

وأردف شويغو قائلا: “مثل هذه الأعمال لا تؤدي إلا إلى دفع أوكرانيا نحو التدمير الذاتي”.

وأكد الوزير الروسي أن القوات المسلحة الأوكرانية تتكبد خسائر فادحة على طول خط التماس بأكمله نتيجة الاستهداف الناري الفعال من جانب القوات الروسية.

وقال إنه على الرغم من عدم تحقيق “الهجوم المضاد” لأي نتائج مهمة، فإن القيمين الغربيين على كييف لا يحيدون عن مبدأ “الأسلحة هي الطريق إلى السلام”.

وأضاف أن وزارة الدفاع الروسية تعمل على زيادة القدرة القتالية للقوات المسلحة؛ بما في ذلك من خلال تأمين الأسلحة الحديثة وتحسين التدريبات.

يحضر اجتماعا بعد إعلان "مقتله"! وسائل الإعلام الأوكرانية والغربية ضجت بخبر "مقتل قائد أسطول البحر الأسود الروسي" فيكتور سوكولوف في ضربة أوكرانية على مقر البحرية في القرم، ليكذبهم اليوم حضوره اجتماعا لوزارة الدفاع برئاسة سيرغي شويغو وزير الدفاع. #اسطول_روسي #روسيا #الجيش_الروسي pic.twitter.com/PHOV6Y1gMW — RT غرفة الأخبار (@RTArNewsRoom) September 26, 2023