أردوغان الخوّان يُعادي سوريا والعراق وقضية فلسطين، ويفتح الأبواب أمام نتنياهو لزيارة تركيا وتعزيز فرص التعاون الثنائي !!
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حبل الكذب قصير.. ظهور قائد روسي خلال اجتماع مع وزير الدفاع شويغو، بعد يوم من مزاعم الجيش الأوكراني بقتله/ فيديو
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