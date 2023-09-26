اعتقال لص سرق 50 ألف دينار من داخل مركبة في اربد

ضبطت كوادر البحث الجنائي شخصا سرق 50 ألف دينار من داخل مركبة في محافظة إربد، وفقا للناطق باسم مديرية الأمن العام العقيد عامر السرطاوي.

وقال السرطاوي، اليوم الثلاثاء، إنّه قد تقدم، امس الاثنين، شخص بشكوى بشأن فقدانه مبلغ 50 ألف دينار من مركبته الشخصية في إربد.

وأضاف أنه وبعد التحقيق والبحث والتحري من قبل البحث الجنائي تبين أن السارق غافل صاحب المركبة وسرق المبلغ، إذ جرى تحديد هويته وضبطه وبحوزته معظم المبلغ المالي.

وناشد السرطاوي المواطنين عدم ترك مبالغ مالية كبيرة داخل المركبات تحت أي ظرف كان، وعدم اعتبار المركبة مكانا آمنا لحفظ وترك الأموال تجنبا للسرقة أو للمغافلة.