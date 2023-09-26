أردوغان الخوّان يُعادي سوريا والعراق وقضية فلسطين، ويفتح الأبواب أمام نتنياهو لزيارة تركيا وتعزيز فرص التعاون الثنائي !!
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جرينتش+2 08:00
أردوغان الخوّان يُعادي سوريا والعراق وقضية فلسطين، ويفتح الأبواب أمام نتنياهو لزيارة تركيا وتعزيز فرص التعاون الثنائي !!
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