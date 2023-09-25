مؤكداً ان القوة لا تُقابَل إلا بالقوة.. مشعل: الاحتلال يستغل الانشغال العالمي والعربي بالتطبيع لتصعيد عدوانه في الأقصى

بيروت- قال رئيس حركة “حماس” في الخارج خالد مشعل، اليوم الاثنين، “إن الاحتلال الإسرائيلي حضر نفسه لتنفيذ مخططاته وتصعيد عدوانه في المسجد الأقصى، مستغلاً الانشغال العالمي والعربي في التطبيع”.

وتابع مشعل، خلال مشاركته في مؤتمر “لقاء الدعم والإسناد للأقصى ومرابطيه” الذي نظمته مؤسسة القدس الدولية والاتحاد العالمي لعلماء فلسطين: “إن هذه اللحظة تاريخية، وهي لحظة الحقيقة بين المخططات الإسرائيلية وبين مسؤولية الأمة”.

وأشار إلى أن الحكومة الإسرائيلية الحالية هي الأشد تطرفًا، ومن خلال منظمات الهيكل ومجموعات المستوطنين الذين أصبحوا حاضرين في الكنيست والحكومة، وعززوا ذلك بالتطبيع، واستعدوا فيما يعرف باتفاقات “أبراهام” واستخدموها غطاءً لمخططاتهم في الأقصى.

وأضاف مشعل: “إن اتفاقات أبراهام” تنظر للأقصى على أنه ساحة مفتوحة للجميع، وأعطت حقاً للمستوطنين باقتحامه، واختزلت المسجد الأقصى في المسجد القبلي”.

وأكمل: “مجموعة سموتريتش وبن غفير ونتنياهو تسعى لحسم معركة الضفة، ليس بزرعها بالمستوطنات فحسب، بل بالعمل على تهجير سكان الضفة، وهذه لحظة صعبة، ويريدون حسم معركة القدس بإحكام السيطرة السياسية والدينية عليها”.

وقال مشعل: “لا يقابل التحدي إلا بالتحدي، ولا تقابل القوة إلا بالقوة، فالاحتلال كان يحضر نفسه لمعركة مكررة مع غزة، لكن بالمقاومة العظيمة التي ترعاها غرفة المقاومة المشتركة، فاجأ شعبنا الاحتلال بنقل بؤرة الصراع إلى كل مدن وقرى ومخيمات الضفة الغربية”.

ولفت إلى أن التطبيع سمح للاحتلال باقتحام الأقصى، مشدداً على أن الحرب الدينية التي يفرضها الاحتلال لن تمر، وسيبقى شعبنا الحصن المنيع لحماية القدس والأقصى.

وقال مشعل: “العدو يلعب بالنار، ونحن سنكويه بالنار، والمقاومة كفيلة بإفشال مخططات الاحتلال، ومن قبل أفشلنا مخططاته في الأقصى، وهذه معركة الأمة والضمير والإنسانية ومعركة العقيدة، وغزة اليوم تشاغل العدو مرة بمعركة سيف القدس وعلى الحدود بمشاركة أبناء شعبنا”.

ودعا أبناء الشعب الفلسطيني إلى المسارعة في الرباط حول الأقصى لمواجهة مخططات تهويده، منبها بأنه لا بد من تصعيد الرد الإسلامي والعربي والشعبي في مختلف الميادين نصرة للأقصى.

وطالب مشعل الدول العربية والإسلامية بالتوقف عن خطيئة التطبيع مع الاحتلال، معتبراً أنه ليس خدمة للشعب الفلسطيني، بل طعنة في ظهر القضية.

وقال للدول: “التطبيع خطر على اقتصادكم وأمنكم القومي وسيادتكم، وهذا عدو يريد بكم سوءا كما يريد بنا سوءا، ولا يبالي حتى بحلفائه بالغرب، فكيف بالذين يطبعون معه ويعتبرهم جسرا لاختراق المنطقة وغطاء لجرائمه ضد شعبنا

وفي التفاصيل، قال رئيس حركة المقاومة الإسلامية “حماس” في الخارج خالد مشعل، إن الاحتلال الإسرائيلي يستغل التطبيع والانشغال العالمي والعربي لحسم معركة القدس والأقصى.

وذكر مشعل خلال مشاركته في مؤتمر “لقاء الدعم والإسناد للأقصى ومرابطيه” الذي نظمته مؤسسة القدس الدولية والاتحاد العالمي لعلماء فلسطين، أن الاحتلال حضّر نفسه لتنفيذ مخططاته وتصعيد عدوانه في المسجد الأقصى، مستغلاً هذا الانشغال، “ظانًا أنه قادر على حسم معركة القدس والأقصى، ومعركة المقدسات الإسلامية والمسيحية، ومعركة الضفة الغربية”.

وأضاف ” إن هذه اللحظة تاريخية، وهي لحظة الحقيقة بين المخططات الصهيونية وبين مسؤولية الأمة”.

وأشار إلى أن حكومة الاحتلال الحالية هي الأشد تطرفا في تاريخ الكيان الإسرائيلي من خلال منظمات الهيكل ومجموعات المستوطنين الذين أصبحوا حاضرين في الكنيست والحكومة وكل مفاصل الكيان يفرضون أجندتهم على الجميع، وعززوا ذلك بالتطبيع، واستعدوا فيما يعرف باتفاقات “أبراهام” واستخدموها غطاءً لمخططاتهم في الأقصى.

وأوضح مشعل أن “اتفاقات أبراهام” تنظر للأقصى على أنه ساحة مفتوحة للجميع، وأعطت حقا للمستوطنين باقتحامه، واختزلت المسجد الأقصى في المسجد القبلي.

ولفت إلى أن حكومة الاحتلال تستغل انشغال العالم في صراعاته وانشغال الوضع العربي الدامي بجراحه النازفة وانشغاله بهمومه، لتصعيد العدوان في الأقصى ومحاولة فرض مخططاتها في القدس.

وتابع “مجموعة سموتريتش وبن غفير ونتنياهو تسعى لحسم معركة الضفة، ليس بزرعها بالمستوطنات فحسب، بل بالعمل على تهجير سكان الضفة، وهذه لحظة صعبة، ويريدون حسم معركة القدس بإحكام السيطرة السياسية والدينية عليها”.

وفي السياق، شدد مشعل على أنه لا يقابل التحدي إلا بالتحدي، ولا تقابل القوة إلا بالقوة، مبينًا أن الاحتلال كان يحضر نفسه لمعركة مكررة مع غزة، مستدركا أن “المقاومة العظيمة التي ترعاها غرفة المقاومة المشتركة، فاجأت الاحتلال بنقل بؤرة الصراع إلى كل مدن وقرى ومخيمات الضفة الغربية”.

ونوّه إلى أنّ المد الثوري المقاوم أصبح أكبر من أن تحتويه سياسات حكومة الاحتلال المتطرفة، لافتا إلى أن شعبنا في الداخل يفاجئ الاحتلال بعمليات المواجهة، “كما أن شعبنا في الشتات سيظل حاضرا في كل الساحات والميادين وملاحقة الاحتلال في كل المنابر”.

وأشار مشعل إلى أن التطبيع مع الكيان سمح للاحتلال باقتحام الأقصى، مشددًا على أن الحرب الدينية التي يفرضها الاحتلال لن تمر، “وسيبقى شعبنا الحصن المنيع لحماية القدس والأقصى”.

ولفت إلى أنّ التحدي الفلسطيني كان على مستوى المسؤولية “والرهان بفضل الله، واليوم المعركة عنوانها المسجد الأقصى، لكن العدو لم يكتفِ بذلك، وصعّد معركته مع الأسرى وإحكام الإغلاقات والحصار على غزة، وتدنيس كل المقدسات الإسلامية والمسيحية”.

وشدّد على أن شعبنا لن ينكسر، قائلًا: “العدو يلعب بالنار، ونحن سنكويه بالنار، والمقاومة كفيلة بإفشال مخططات الاحتلال، ومن قبل أفشلنا مخططاته في الأقصى، وهذه معركة الأمة والضمير والإنسانية ومعركة العقيدة، وغزة اليوم تشاغل العدو مرة بمعركة سيف القدس وعلى الحدود بمشاركة أبناء شعبنا”.

ودعا مشعل أبناء الشعب الفلسطيني إلى المسارعة في الرباط حول الأقصى لمواجهة مخططات تهويده، منبها بأنه لا بد من تصعيد الرد الإسلامي والعربي والشعبي في مختلف الميادين نصرة للأقصى.

كما طالب مشعل الدول العربية والإسلامية بالتوقف عن خطيئة التطبيع مع الاحتلال، معتبِرا أنه ليس خدمة للشعب الفلسطيني، بل طعنة في ظهر القضية.

وخاطبهم: “التطبيع خطر على اقتصادكم وأمنكم القومي وسيادتكم، وهذا عدو يريد بكم سوءا كما يريد بنا سوءا، ولا يبالي حتى بحلفائه بالغرب، فكيف بالذين يطبعون معه ويعتبرهم جسرا لاختراق المنطقة وغطاء لجرائمه ضد شعبنا”.

ودعا رئيس الحركة في الخارج إلى مزيد من التنسيق بين المؤسسات والهيئات العاملة من أجل القدس، وتشكيل استراتيجية واحدة فاعلة في مواجهة العدوان الإسرائيلية.

كما دعا علماء الأمة إلى استصدار فتوى بوجوب استنقاذ القدس والأقصى وحمايته من التدنيس والاقتحام والهدم وتغيير معالمه، وإصدار فتوى بوجوب القتال من أجل حماية القدس والأقصى.

وأضاف: “القتال حماية للقدس واستنقاذا للأقصى واجب على كل عربي ومسلم، والعدو يلعب بالخطوط الحمر، ويزيد من عدوانه، فمن حقنا أن نتجاوز كل السقوف، وبالنضال والمقاومة الفلسطينية سنفعل كل ما نستطيع، والفعل الفلسطيني والعربي والإسلامي والإنساني سيحسم الصراع لصالحنا”.