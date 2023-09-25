رحل الصيف.. أجواء خريفية معتدلة اليوم الاثنين وحتى الخميس

عمان – تكون الأجواء اليوم الاثنين، خريفية معتدلة الحرارة في معظم المناطق، وحارة في البادية والأغوار والبحر الميت، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تبقى الأجواء أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس خريفية معتدلة الحرارة في معظم المناطق، وحارة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 32 – 20 درجة مئوية، وفي غرب عمان 30 – 18، وفي المرتفعات الشمالية 27 – 18 وفي مرتفعات الشراة 28 – 16، وفي مناطق البادية 37 – 21، وفي مناطق السهول 32 – 20، وفي الأغوار الشمالية 38 – 22، وفي الأغوار الجنوبية 39 – 26، وفي البحر الميت 38 – 25، وفي خليج العقبة 38 – 26 درجة مئوية.

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