خلال لقائه رئيس الوزراء الصيني: الأسد يؤكد التمسك بالتوجه شرقاً، ويعلن التطلع لأن يتحول اليوان الصيني إلى عملة دولية
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جرينتش+2 12:20
جمعيّة الجذور تستضيف اتّحاد الكتّاب الفلسطينيين – الكرمل 48 في ندوة أدبية
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