الوزراء الجدد يؤدون اليمين القانونية امام الملك غدا الثلاثاء

من المقرر ان يؤدي الوزراء الجدد في حكومة بشر الخصاونة اليمين القانونية امام جلالة الملك غدا الثلاثاء، بحسب مصادر مطلعة.

وقالت المصادر ان الخصاونة سيدخل من 5 الى 6 وزراء في تشكيلة الحكومة، بينهم النائبان عمر العياصرة الذي سيتولى وزارة الاتصال خلفا لفيصل الشبول، وخير ابو صعيليك الذي سيتولى وزارة العمل خلفا ليوسف الشمالي الذي سيبقى وزيرا للصناعة والتجارة.

واضافت ان الوزير السابق حديثة الخريشا قد يعود وزيرا للشؤون السياسية والبرلمانية، خلفا لوجيه عزايزة، الذي سيبقى في الحكومة وزير دولة.

ويتردد، ان تدخل المهندسة وسام التهتموني وزيراً لوزارة النقل، وهو الامر الذي لم يحسم حتى اللحظة، فيما يغادر الحكومة وزير المياه محمد النجار، ليخلفه الوزير الاسبق رائد ابو السعود.

وسيبقي الخصاونة على نوابه والوزارات السيادية بلا تغيير.