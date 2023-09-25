خلال لقائه رئيس الوزراء الصيني: الأسد يؤكد التمسك بالتوجه شرقاً، ويعلن التطلع لأن يتحول اليوان الصيني إلى عملة دولية
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جرينتش+2 12:20
المجد لصدام.. إياد علاوي: لم نعثر على عقار واحد باسم صدام بعد سقوط نظامه، فكل شيء مسجل باسم الحكومة العراقية
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