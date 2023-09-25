الإعلان عن موعد “لعبة” الانتخابات الرئاسية في مصر من 10- 12 ديسمبر المقبل، والنتائج محسومة سلفاً لصالح السيسي

القاهرة (رويترز) – أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، اليوم الاثنين، إجراء الانتخابات الرئاسية في الفترة من العاشر إلى الثاني عشر من ديسمبر كانون الأول 2023.

وتصب التوقعات في صالح الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي رغم الأزمة الاقتصادية التي تشمل ارتفاعا قياسيا في التضخم والنقص الكبير في العملة الأجنبية.

ويحق للسيسي (68 عاما) الترشح لفترة ثالثة وفق تعديل للدستور في 2019 شمل تمديد الولاية الرئاسية من أربع سنوات إلى ست سنوات، مما يفتح الطريق أمامه للبقاء في المنصب حتى عام 2030 على الأقل.

وقالت الهيئة إن من المتوقع إعلان نتائج الانتخابات في 23 ديسمبر كانون الأول، وفي حال اللجوء إلى جولة ثانية ستعلن النتائج النهائية في موعد أقصاه 16 يناير كانون الثاني.

وفي التفاصيل، أعلنت هيئة الانتخابات المصرية، اليوم الاثنين، عن فتح باب الترشح لفترة انتخابية رئاسية جديدة لعام 2024، وأن التصويت سيبدأ في الأول من شهر ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

وأشار رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، وليد حسن حمزة، في مؤتمر صحفي، أن إجراء الانتخابات الرئاسية في الداخل أيام 10 و 11 و12 ديسمبر المقبل، فيما أشار إلى أن إجراء الانتخابات الرئاسية في الخارج الجمعة والسبت والأحد سيكون أيام 1 و2 و3 ديسمبر.

وأضاف أنه في أيام 5 و6 و7 يناير/ كانون الثاني 2024، سيتم تصويت المصريين في الخارج في الانتخابات الرئاسية في جولة الإعادة.

وقال رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المصرية في المؤتمر الصحفي، أن تلقي طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية، سيتم خلال الفترة من 5 أكتوبر/ تشرين الأول وحتى 14 من الشهر نفسه.

ولفت إلى أنه سيتم الإعلان عن القائمة النهائية للمرشحين ورموزهم، وبدء الحملة الانتخابية 9 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

وشدد رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المصرية: “نقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين دون تمييز، ونتعهد بأن تبقى الهيئة أهلا للأمانة وموضعا للثقة وأن يكون عملها محل تقدير في الداخل والخارج”.

كما أكد أن الانتخابات الرئاسية لعام 2024،ستجرى تحت إشراف قضائي كامل، وسوف يُسمح لوسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني بمتابعتها.