خلال لقائه رئيس الوزراء الصيني: الأسد يؤكد التمسك بالتوجه شرقاً، ويعلن التطلع لأن يتحول اليوان الصيني إلى عملة دولية
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جرينتش+2 12:19
الإعلان عن موعد “لعبة” الانتخابات الرئاسية في مصر من 10- 12 ديسمبر المقبل، والنتائج محسومة سلفاً لصالح السيسي
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