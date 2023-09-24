3 وفيات وعدد من الاصابات في حوادث سير خلال 24 ساعة

كشف التقرير المروري اليومي عن وقوع عدد من حوادث السير أدت الى وفاة 3 اشخاص واصابة عدد آخرين، خلال فترة الأربع وعشرين ساعة الماضية .

وقال مندوب إدارة السير المركزية، عبر اذاعة الأمن العام اليوم الاحد، إنه قد تم التعامل مع حادث تدهور مركبة في منطقة قرية ابو نصير واصطدامها بجسر اسمنتي ضمن لواء عين الباشا ما أدى الى وفاة شخصين واصابة ثالث بحالة متوسطة، معللا سبب الحادث بالتعامل الخاطئ مع المنعطفات والسرعة الزائدة.

وأضاف أن حادث تدهور آخر وقع في لواء الرمثا بسبب التعامل الخاطئ مع المنعطفات، ما أدى الى وفاة شاب أربعيني .

كما وقع تدهور مركبة في منطقة العبدلي ما أدى الى اصطدامها بعامود إنارة على الجزيرة الوسطية، ونتج عن الحادث انسكاب الزيوت وقد تم التعامل باجراءات سريعة وازالة العوائق عن الطريق.

وأضاف، أنه تم التعامل مع حادث اصطدام 4 مركبات على جسر ياجوز باتجاه إشارات مستشفى الملكة علياء، وتم رفع العوائق عن الشارع العام.

ومن جهته قال ضابط غرفة ادارة الدوريات الخارجية، إن أبرز ما تم التعامل معه في خلال الفترة الماضية كان حادث تدهور وقع على طريق الـ100 ، حيث استقرت المركبة في منتصف الطريق ونتج عن الحادث إصابة واحدة واعاقة لمنتصف الطريق ، فيما تواجدت الكوادر المختصة في الموقع وتم اسعاف المصاب الى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإزالة الأثر المروري عن حرم الشارع العام.

وأشار الى انه وقع حادث آخر، حيث تدهورت مركبة على طريق الجفر خارج الشارع العام ونتج عن الحادث إصابتين تم اسعافهما الى المستشفى.

وبين انه تم التعامل مع عدد من الحالات الانسانية، حيث توقف احد السائقين لطلب المساعدة عند دورية أمنية على طريق الـ 100 وكان يعاني أحد المرافقين من ألم في البطن حيث تم تقديم الإسعافات الاولية من قبل كوادر الدفاع المدني ونقله للمستشفى، وحالته العامة حسنة.