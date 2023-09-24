الوزراء يضعون استقالاتهم أمام رئيسهم بشر الخصاونة، اليوم الاثنين، تمهيدا لإجراء تعديل وزاري هو السابع على حكومته
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جرينتش+2 11:17
“لا تقدم يُذكر”.. مصر تعلن نهاية مفاوضات الاجتماع الوزاري الثلاثي بشأن سد النهضة، لان اثيوبيا أخلّت بكل التزاماتها !!!
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