لأول مرة .. البرهان يعلن إستعداده للجلوس والتفاوض مع حميدتي، بعدما أبدى الأخير رغبته في بدء محادثات سياسية

أعلن قائد الجيش السوداني، الفريق عبد الفتاح البرهان استعداده للتفاوض، لكن بشروط، مع قائد قوات “الدعم السريع” محمد حمدان دقلو المعروف بحميدتي، وذلك لأول مرة بعد مرور 5 أشهر على النزاع المسلح في السودان.‏

وبعد خطابه أمام الدورة الـ78 للجمعة العامة للأمم المتحدة في نيويورك، أكد البرهان في مقابلة شبكة “بي بي سي” البريطانية، نشرت امس السبت، أنه سيجلس مع حميدتي، طالما التزم الأخير بحماية المدنيين، قائلا “نحن مستعدون للمشاركة في المفاوضات”.

وأضاف البرهان، “إذا كانت قيادة هذه الدعم السريع المتمردة ترغب في العودة إلى رشدها وسحب قواتها من المناطق السكنية والعودة إلى ثكناتها، فسوف نجلس مع أي منهم، خاصة إذا التزم بما تم الاتفاق عليه في جدة، سنجلس لحل هذه المشكلة”

.وقبل أيام، أعلن حميدتي عبر مقطع فيديو أنه مستعد لبدء محادثات سياسية. وسبق أن أعلن الطرفان مرارا عن استعدادهما لاستئناف المفاوضات، لكن هذا لم يحدث ولم تخف وتيرة المعارك على الأرض.

واكد قائد قوات الدعم السريع في السودان، (حميدتي)، في كلمة مسجلة إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم الخميس الماضي، أن قواته على استعداد تام لوقف إطلاق النار، والدخول في محادثات سياسية شاملة لإنهاء الصراع مع الجيش.

ودعا حميدتي إلى تأسيس جيش سوداني جديد “لبناء مؤسسة عسكرية مهنية تنأى بنفسها عن السياسة وتحمي الدستور والنظام الديمقراطي”، .

وأوضح أن الحرب سببت دمارا “لم يسبق له مثيل” في السودان، لا سيما الخرطوم، وأحدثت أزمة إنسانية في دارفور، زاعما أن فريقه انخرط “بصدق” في المفاوضات التي استضافتها السعودية في جدة، وطرح رؤية لإيقاف الحرب.

وعود الى حديث البرهان، فقد نفى كل الاتهامات للجيش السوداني بشن غارات عشوائية في مناطق سكنية، واستهداف المدنيين، زاعما أن هناك قصص “مختلقة من جانب قوات الدعم السريع” التي اتهمها بقصف المدنيين ثم اتهام الجيش بذلك.

وأردف أن الجيش “قوات محترفة، تعمل بدقة وتختار أهدافها في المناطق التي يتواجد فيها العدو فقط، مؤكدا أن الجيش السوداني لا يقصف المدنيين ولا يستهدف المناطق السكنية.

وعن ما إذا كان السودان سيتحول لدولة فاشلة على غرار الصومال أو مقسمة مقل ليبيا، أكد البرهان، “أن بلاده السودان ستبقى موحدة، وسيظل السودان دولة سليمة، ولن يتحول لدولة فاشلة”، مبينا أن الجيش لا يريد تكرار ما حدث في الدول الأخرى .

وحول الموقف الشعبي، قال إن “الشعب السوداني الآن متحد خلف قضية واحدة، إنهاء هذا التمرد سلميا أو بالقتال”، مؤكدا أنه واثق من الانتصار على قوات الدعم السريع.

وأشار البرهان إلى اضطراره لنقل مقر قيادته إلى مدينة بورتسودان على ساحل البحر الأحمر، مبينا أن القتال في العاصمة الخرطوم جعل من المستحيل على الحكومة الاستمرار.

واستدرك:، “في الخرطوم، لا تستطيع البعثات الدبلوماسية والوزارات وجميع الأجهزة الحكومية القيام بواجباتها بشكل طبيعي؛ لأنها منطقة حرب، هناك قناصة وعمليات عسكرية تجري”.

ومنذ منتصف نيسان/أبريل الماضي، يخوض الجيش وقوات “الدعم السريع” حربا خلَّفت أكثر من 5 آلاف قتيل، فضلا عن ما يزيد عن 5 ملايين نازح ولاجئ داخل وخارج إحدى أفقر دول العالم، وفقا للأمم المتحدة.