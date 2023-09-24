"لا تقدم يذكر".. مصر تعلن نهاية مفاوضات الاجتماع الوزاري الثلاثي بشأن سد النهضة، لان ثيوبيا اخلت بكل التزاماتها
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جرينتش+2 07:21
لأول مرة .. البرهان يعلن إستعداده للجلوس والتفاوض مع حميدتي، بعدما أبدى الأخير رغبته في بدء محادثات سياسية
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