"لا تقدم يذكر".. مصر تعلن نهاية مفاوضات الاجتماع الوزاري الثلاثي بشأن سد النهضة، لان ثيوبيا اخلت بكل التزاماتها
أهم العناوين
جرينتش+2 07:21
فخري كريم: الاستاذ هيكل شكّل ظاهرة صحفية تلازمت مع زعيم استنهض حركة التحرر الوطني العربية
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني