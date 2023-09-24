فخري كريم: الاستاذ هيكل شكّل ظاهرة صحفية تلازمت مع زعيم استنهض حركة التحرر الوطني العربية

بغداد – جريدة المدى

وجه فخري كريم، رئيس مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون ورئيس تحرير صحيفة (المدى) رسالة إلى الأستازة هدايت تيمور، رئيسة مجلس إدارة جائزة محمد حسنين هيكل، اعتزازا بالدعوة التي تلقاها من مؤسسة هيكل لحضور الاحتفال بمئوية الكاتب الصحفي الشهير؛ وجاء في الرسالة:

“تلقيت باعتزاز دعوتكم الكريمة للمشاركة في احتفالية مئوية الراحل الكبير محمد حسنين هيكل. وكنت افخر بوجودي معكم، وفاءً لقامة المحتفى به الذي تحول في حياته الى ظاهرة ونموذجاً للكاتب الصحفي، والسياسي الذي تلازمت صورته مع الزعيم الذي شكل بدوره الريادي ملامح انعطافة سياسية عربية وعالمية، كان من بين ابرز سماتها، استنهاض حركة التحرر الوطني للانعتاق والسيادة واختيار طريق التقدم والتطور الاجتماعي والاقتصادي وتكريس قيم العدالة الاجتماعية. لم يكن هيكل مدرسة صحفية بما ارساه من تقاليد واساليب شكلت اضافة متميزة للصحافة المصرية والعربية فحسب، بل جعل منها فعلياً صانعاً ماهراً في تشكيل الموقف السياسي وتعبئة الرأي العام والاسهام في التفاعل بين الحدث والموقف ووجهة التطور المحدد كهدف وطني في العلاقة بين الكاتب الصحفي والزعيم، ظل هيكل متفرداً، لم يتكرر الا كظلال باهتة، ولهذا صار صعباً تناول مرحلة حبلى بالانتصارات والانتكاسات امتدت على امتداد قيادة الزعيم جمال عبد الناصر دون ان يكون هيكل حاضراً ومتمماً لعناصر تشكيل لوحة تلك المرحلة ..

جائزتكم تُذكّر بهيكل لكنها لا تفي حقه علينا جميعاً، بها ومع انكار عالمنا العربي بما هو عليه من تراجع وانتكاس يظل المحتفى به مَعلَماً ورمزاً لمرحلة عربية شهدت توثباً متحدياً لتحقيق حلم اجهضته التواطؤات والخيانة ..!

وكانت مؤسسة محمد حسنين هيكل للصحافة العربية، قد احتفلت امس السبت، بالذكرى المئوية لميلاد الكاتب الصحفى محمد حسنين هيكل وتسليم جائزة “محمد حسنين هيكل للصحافة العربية” لعام 2023 في دورته السابعة للعمل الصحفي على اختلاف منصاته ومنابره الراسخ منها والوافد. واقيم الحفل في المتحف القومي للحضارة المصرية، بحضور نخبة من الشخصيات العامة ورجال الإعلام والصحافة والشخصيات العامة البارزة.

يعد محمد حسنين هيكل من ابرز الصحفيين العرب في القرن العشرين ولد في 23 ايلول عام 1923، بدأ العمل مراسلا عسكريا وصحفيا سياسيا، وتنقل بين عدد من الصحف المصرية المهمة، ومن بينها: “روز اليوسف، آخر ساعة، الأهرام”، وكانت مؤلفاته تنال اهتمام القارئ العربي والعالمي، كتب مقاله الشهير “بصراحة” لأول مرة بجريدة الأهرام في 10 آب 1957، تحت عنوان “السر الحقيقي في مشكلة عمان”، وكان مقاله الأخير فى 1 شباط 1974، تحت عنوان “الظلال والبريق”، واثناء توليه رئاسته لمجلس إدارة جريدة الأهرام، أسس “هيكل” مجموعة من المراكز المُتخصصة، مثل: “مركز الأهرام للدراسات السياسية والستراتيجية، مركز الدراسات الصحفية، مركز توثيق تاريخ مصر المعاصر”.