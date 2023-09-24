طقس خريفي معتدل اليوم الاحد وطوال الأسبوع الحالي

"لا تقدم يذكر".. مصر تعلن نهاية مفاوضات الاجتماع الوزاري الثلاثي بشأن سد النهضة، لان إثيوبيا اخلت بكل التزاماتها
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