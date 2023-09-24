"لا تقدم يذكر".. مصر تعلن نهاية مفاوضات الاجتماع الوزاري الثلاثي بشأن سد النهضة، لان إثيوبيا اخلت بكل التزاماتها
أهم العناوين
جرينتش+2 07:20
حسين فهمي ينتقد اسماعيل ياسين ويرفض اخراج فيلم لفاتن حمامة
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني