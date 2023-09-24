جيش العدو يقتحم جامعة بيرزيت، فجر اليوم الاحد، ويعتقل عدداً من القيادات الطلابية فيها

رام الله – اقتحمت قوات الاحتلال حرم جامعة بيرزيت فجر اليوم الأحد.

وقالت مصادر محلية ان قوات الاحتلال مدعومة ومعززة بأكثر من عشرة آليات عسكرية اقتحمت حرم جامعة بيرزيت فجر اليوم.

ولفتت المصادر ان قوات الاحتلال مكثت في الجامعة قرابة 40 دقيقة قبل ان تنسحب.

واعتقلت قوات الاحتلال كل من رئيس مجلس الطلبة (عبد المجيد حسن) ومنسق الكتلة الإسلامية (عمرو خليل) وسكرتير لجنة التخصصات (عبد الله نجم) وسكرتير اللجنة الرياضية (أحمد عويضات) وعضو مؤتمر مجلس الطلبة (يحيى فرح) وعضو مجلس الطلبة السابق (محمود نخلة) والطالب حسن علوان من داخل حرم الجامعة

وفي التفاصيل، اعتقلت قوات الاحتلال عددًا طلبة من جامعة بيرزيت، بعد اقتحامها حرم الجامعة فجر اليوم الأحد 24 سبتمبر\أيلول 2023.

وعرف من المعتقلين رئيس مجلس الطلبة عبد المجيد حسن، وسكرتير لجنة التخصصات في المجلس عبد الله نجم، وسكرتير اللجنة الرياضية احمد عويضات، وعضو مؤتمر مجلس الطلبة يحيى فرح، وعضو مجلس الطلبة السابق محمود نخلة، ومنسق الكتلة الإسلامية عمرو خليل، والطلب حسن علوان، والطالب عبدالله أبو قياص.

وأدانت جامعة بيرزيت اقتحام قوة كبيرة من جيش الاحتلال لحرمها فجر اليوم، واعتقال عدد من طلبتها وإحداث خراب في ممتلكات الجامعة.

وأضافت في بيانها أن ذلك يشكل انتهاكًا كبيرًا وواضحًا للأعراف والمواثيق الدولية التي تجرّم انتهاك حرمة الجامعات والمؤسسات التعليمية، وأكدت انها تعمل من خلال محاميها والمؤسسات القانونية على الاطمئنان على الطلبة المعتقلين.

ويعتصمُ عددٌ من طلبة جامعة بيرزيت بشكلٍ مفتوح في حرم الجامعة، رفضًا للاعتقال السياسي وملاحقة الأجهزة الأمنية لهم.

يذكر أن جميع الطلبة المعتقلين من الجامعة هم معتقلين سياسيين سابقين لدى أجهزة السلطة.

وهذه هي المرة الرابعة التي تقتحم فيها قوات الاحتلال جامعة بيرزيت منذ عام 2015، فيما تكررت اقتحام قوات خاصة من المستعربين واعتقال طلابٍ في الجامعة أكثر من مرة.