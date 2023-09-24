العالم يقف على ابواب كوارث اخلاقية.. صدمة في بلدة إسبانية بعد نشر صور فتياتها عاريات باستخدام الذكاء الاصطناعي

استشهاد أسيد جبعاوي وعبد الرحمن أبو دغش برصاص العدو لدى مداهمته، فجر اليوم الاحد، مخيم نور شمس شرق طولكرم
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