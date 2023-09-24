الأندية تعدل عن قرار تعليق مشاركتها في دوري المحترفين، و20 ألف دينار معونة طارئة ستقدم للفرق

استشهاد أسيد جبعاوي وعبد الرحمن أبو دغش برصاص العدو لدى مداهمته، فجر اليوم الاحد، مخيم نور شمس شرق طولكرم
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جرينتش+2 07:20
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