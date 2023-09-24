الأندية تعدل عن قرار تعليق مشاركتها في دوري المحترفين، و20 ألف دينار معونة طارئة ستقدم للفرق

قررت أندية دوري المحترفين، اليوم الأحد، استئناف لعب المباريات والعدول عن قرار تعليق المشاركة، وذلك بعد اجتماع دام لنحو ساعتين جمع رؤساء الأندية لمناقشة القضية.

وقالت الأندية، إن قرار العودة جاء للمصلحة العامة للكرة الأردنية، كما سيكون هناك اجتماع للأندية مع رئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم، الأمير علي بن الحسين لبحث مطالب الأندية.

وأشار مراسل قناة “المملكة” إلى معونة طارئة ستقدم للأندية مقدارها 20 ألف دينار؛ لتمكين من الالتزام بالمصاريف والمستحقات المالية المتراكمة عليهم للاعبين والمدربين خلال بطولات الموسم.

وأوضح أن قرار استئناف اللعب قد صدر بالإجماع، بعد مفاوضات مع الاتحاد.

وتحدث مراسل “المملكة” عن تغير في أمور مرتبطة بالتشريعات المتعلقة بالكرة الأردنية، وتشاورات حول العقوبات المتخذة بحق اللاعبين والجماهير، في ظل معاناة الأندية من أزمات مالية.

وكانت الأندية الأردنية قد نفذت قرارا بتعليق المشاركة في الدوري، ورفضت خوض مباريات المرحلة السادسة، وكان آخرهما مباراتي الوحدات أمام شباب الأردن، ومعان أمام السلط السبت.

واتخذت الأندية قرار تعليق المشاركة في الدوري لحين تحقيق مطالبها من الاتحاد الأردني لكرة القدم، وأبرزها صرف مبلغ 200 ألف دينار لكل نادٍ، وإيجاد راعٍ رسمي لبطولات أندية المحترفين للموسم الحالي 2023-2024.