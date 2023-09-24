استشهاد أسيد جبعاوي وعبد الرحمن أبو دغش برصاص العدو لدى مداهمته، فجر اليوم الاحد، مخيم نور شمس شرق طولكرم

طولكرم – المركز الفلسطيني للإعلام

استشهد شابان برصاص قوات الاحتلال الصهيوني خلال اقتحامها، فجر اليوم الأحد، مخيم نور شمس، شرق طولكرم، في حين أصيب جندي صهيوني خلال تصدي المقاومين واستهداف إحدى الجرافات المتوغلة.

وأفادت مصادر طبية باستشهاد الشاب أسيد فرحان أبو علي “جبعاوي” (21 عاما)، والشاب عبد الرحمن أبو دغش متأثرين بإصابتها برصاص قوات الاحتلال خلال عدوانها على مخيم نور شمس، شرق طولكرم.

وأفادت مصادر محلية أن الشاب جبعاوي أصيب برصاص قناصة الاحتلال في رأسه، نقل إثرها إلى مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي في طولكرم، في حالة خطيرة جدا، قبل أن يعلن الأطباء استشهاده متأثرا بإصابته، في حين أصيب أيضًا الشاب دغش إصابة خطيرة واستشهد لاحقا.

وأضافت أن قوات الاحتلال اقتحمت المخيم بأعداد كبيرة، ترافقها جرافات عسكرية، وسط إطلاق نار كثيف، وشرعت بتجريف الشارع الرئيسي والبنية التحتية في المخيم، واعتلى قناصة الاحتلال أسطح منازل المواطنين.

ووفق مصار محلية، فإن أكثر من 100 آلية عسكرية من قوات الاحتلال اقتحمت مخيم نور شمس، في ساعات متأخرة من مساء أمس السبت، قبل أن تنسحب بعد 5 ساعات من الاقتحام، فجر اليوم الأحد، بعد أن فشلت في الوصول إلى أي مطارد.

وقد تصدى المقاومون لقوات الاحتلال وتمكنوا من تفجير عبوة ناسفة شديدة بإحدى جرافات الاحتلال، وشوهدت النيران تندلع في الجرافة.

وأكد شهود عيان إصابة جندي بداخل الجرافة التي سحبتها آليات الاحتلال خارج منطقة الاقتحام.

واندلعت اشتباكات باسلة بين المقاومين وقوات الاحتلال المقتحمة، واستخدم المقاومون الرصاص الحي والقنابل المحلية الصنع (أكواع) والعبوات المزروعة في طريق آليات الاحتلال، في حين استهدف الاحتلال ساحة المخيم بعدة صواريخ أنيرجا محمولة على الكتف.

وقالت كتائب القسام إن مجاهديها ومعهم إخوانهم من فصائل المقاومة خاضوا اشتباكات مسلحة على عدة محاور في مخيم نور شمس.

وتابعت الكتائب “تمكن مجاهدو المقاومة في مخيم نور شمس من تفجير عبوة شديدة الانفجار ومحلية الصنع في جرافة للاحتلال وإعطابها وتحقيق إصابات مؤكدة بمن فيها”.

وعقب عملية تفجير الجرافة العسكرية، تصاعدت ألسنة الدخان واللهب من الجرافة، وسمع دوي انفجار كبير.

وانسحبت قوات الاحتلال في وقت مبكر مخلفة دمارا واسعا في المخيم وشوارعه.

وخلال الاقتحام، ألحقت قوات الاحتلال أضرارًا في البنية التحتية في المخيم، حيث جرفت الشوارع، ودمرت عددًا من المباني.

وأعلنت فصائل العمل الوطني في محافظة طولكرم، حالة الحداد والإضراب التجاري الشامل في المحافظة، وذلك تنديدًا باقتحام المخيم وارتقاء شهيدين، ودعت إلى المشاركة في تشييع الشهداء بعد صلاة الظهر في مخيم نور شمس.

كما أعلنت مديرية التربية والتعليم في مدينة طولكرم الإضراب الشامل حدادًا على أرواح شهداء المخيم.

وبالشهيدين جبعاوي وابو دغش، يرتفع عدد الشهداء جراء جرائم الاحتلال الصهيوني إلى 248 شهيدًا، منهم 49 طفلاً، و11 من الإناث و8 مسنين، منذ بداية العام الجاري، وفق مرصد الصحفية الشهيدة شيرين أبو عاقلة.

تغطية صحفية: "مقــاومـون يطلقون النار تجاه قوات الاحتلال خلال انسحابها من مخيم نور شمس شرق طولكرم". pic.twitter.com/UG2hzukmjD — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) September 24, 2023

مع أذان الفجر.. اشتباكات وتفجير عبوات خلال العدوان المستمر على مخيم نور شمس 💔💔 pic.twitter.com/ecQDOELisk — آلاء أبو حسان 🇵🇸 (@Alaa_Abu_Hassan) September 24, 2023