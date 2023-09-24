إعلان نتائج القبول الموحد الأسبوع المقبل “على أبعد تقدير”

استشهاد أسيد جبعاوي وعبد الرحمن أبو دغش برصاص العدو لدى مداهمته، فجر اليوم الاحد، مخيم نور شمس شرق طولكرم
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