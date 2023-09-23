سيف الإسلام: السلطات الليبية المتعاقبة منذ سقوط نظام والدي سرقت مخصصات صيانة السدود بمئات ملايين الدولارات
أهم العناوين
جرينتش+2 11:48
3121 لاجئاً سورياً غادروا الأردن عائدين لبلادهم خلال 8 أشهر
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني