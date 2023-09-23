وفاة عامل وافد بانهيار أتربة حفرية للصرف الصحي بمحافظة اربد

اربد – لقى عامل وافد، اليوم السبت، مصرعه نتيجة انهيار أتربة عليه أثناء عمله بحفرية لمشروع الصرف الصحي في الحصن بلواء بني عبيد.

وقال محافظ اربد رضوان العتوم لوكالة (بترا)، إن العامل الوافد وعامل اردني اخر كانا محاصرين بالحفرية التي يبلغ عمقها مترين وطولها 8 أمتار نتيجة انهيار الأتربة عليهما.

واشار الى ان كوارد الدفاع المدني عملت على تحرير الشخصين، حيث تم نقل العامل الوافد الى مستشفى الأمير راشد العسكري وعند وصوله للمستشفى، أعلن الطبيب عن وفاته، في حين تم إسعاف العامل الاردني الى مستشفى الأميرة بسمة التعليمي وحالته متوسطة.

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