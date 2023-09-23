غدا الاحد.. اجتماع للأندية لمناقشة تعليق المشاركة في الدوري

تعقد الأندية المنافسة في دوري المحترفين لكرة القدم، مساء غد الأحد، اجتماعا لمناقشة تعليق مشاركتها في البطولة بحسب ما ذكر مصدر مطلع السبت.

وقال المصدر لقناة “المملكة” إن الاجتماع سيعقد في مقر النادي الفيصلي عند الساعة الخامسة مساء الأحد، لبحث تعليق المشاركة إضافة إلى إمكانية مناقشة المخرجات التي ستفسر عنها الخلوة التي تعقدها اللجنة التنفيذية للاتحاد الأردني لكرة القدم.

وقد وصل عدد الأندية التي لم تخض مباريات الجولة 6 من الدوري، إلى 10، بانتظار المباراة الأخيرة من الجولة بين فريقي معان والسلط.

ونفذت تلك الأندية اتفاقها بتعليق المشاركة في الجولة السادسة من مباريات الدوري التي كان مقررا انطلاقها الخميس، وذلك بسبب مطالب الأندية من اتحاد الكرة بضرورة توفير دعم مادي أكبر وهو ما لم ينفذه الاتحاد.

وتعقد الهيئة التنفيذية للاتحاد الأردني لكرة القدم، خلوة، اليوم السبت، تناقش فيها الخطة الاستراتيجية لاتحاد اللعبة لـ4 أعوام مقبلة وتركز على المنتخبات الوطنية، بحسب نائب رئيس الاتحاد مروان جمعة، مشيرا إلى أن جزءا من الاجتماع سيتطرق إلى “تمكين الأندية”.

وتطالب الأندية بتوفير 200 ألف دينار لكل منها مبلغ بدل رعاية، بحسب كتاب اطلعت “المملكة” عليه.