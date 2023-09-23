بدء الإعتدال الخريفي، وتساوي عدد ساعات الليل والنهار اليوم السبت

عمان – يبدأ اليوم السبت ، الاعتدال الخريفي لهذا العام، فتتساوى فيه عدد ساعات الليل والنهار، مع تعامد أشعة الشمس مع خط الاستواء.

وقال مدير إدارة الأرصاد الجوية، رائد آل خطاب، إن خريف هذا العام سيستمر فلكيا 89 يوما، و20 ساعة، و44 دقيقة حتى 21 كانون الأول المقبل موعد الانقلاب الشتوي.

وبين أن الخريف يشهد أنماطاً جوية متعددة، وتبدأ درجات الحرارة فيه بالانخفاض التدريجي مع تباين حراري واضح سواء خلال ساعات النهار أو الليل، ومع نهايات الخريف تزداد فرص تشكل الصقيع وتساقط الثلج في بعض المناطق، خاصة مع تشكل منخفضات يترافق معها جبهات باردة.