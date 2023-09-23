سيف الإسلام: السلطات الليبية المتعاقبة منذ سقوط نظام والدي سرقت مخصصات صيانة السدود بمئات ملايين الدولارات
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جرينتش+2 11:47
الهناندة: الحكومة سترفض أي زيادة بأسعار خدمات شركات الاتصالات
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