قائمة شرف باسماء (17) شهيداً فلسطينياً برصاص جيش العدو خلال شهر ايلول/ سبتمبر الجاري

طلباً للحرية والتحرير، وعلى دروب الكفاح المسلح ضد المحتل الصهيوني، استشهد 17 فلسطينياً برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، في الأسابيع الثلاثة الأولى من شهر ايلول/ سبتمبر الجاري لعام 2023، في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية ومدينة القدس وقطاع غزة.

فقد ارتفع عدد الشهداء الذين ارتقوا برصاص جيش الاحتلال منذ بداية العام إلى 253 شهيداً، بينهم 205 شهداء من الضفة الغربية والقدس، و4 شهداء من أراضي 48، و44 شهيداً من قطاع غزة.

وتوزع الشهداء زمانياً على أشهر العام كالتالي: 36 شهيداً في يناير، و31 في فبراير، 27 في مارس، 12 خلال أبريل، و56 في مايو الماضي، و24 شهيداً في يونيو، و28 شهيداً في يوليو الماضي، و22 شهيداً في أغسطس، و16 شهيداً حتى تاريخ 21 سبتمبر الجاري.

وفيم يلي قائمة شرف بأسماء الشهداء وفق التسلل الزمني لتاريخ استشهادهم:

1- الشهيد عبد الرحيم فايق غنام (36 عامًا)، استشهد متأثرًا بجراحة الخطيرة برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي أثناء اقتحامها بلدة عقربا بمدينة طوباس، في 1 سبتمبر 2023.

2-الشاب محمد يوسف زبيدات (17 عامًا)، استشهد برصاص الاحتلال عقب تنفيذه عملية إطلاق نار في منطقة الأغوار الفلسطينية، في 5 سبتمبر2023.

3-الشاب عايد سميح أبو حرب (21 عامًا)، استشهد برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام مخيم نور شمس شرق طولكرم، في 5 سبتمبر2023.

4- الفتى ميلاد الراعي (16 عامًا)، استشهد برصاص الاحتلال الإسرائيلي في مخيم العروب شمال الخليل، في 9 سبتمبر/أيلول 2023.

5- المواطن أحمد رباح فواقة، من مدينة رام الله، استشهد متأثراً بجراح أصيب بها قبل 20 عامًا خلال انتفاضة الأقصى الثانية، في 9 سبتمبر2023.

6-الشاب براء وائل الزرد، استشهد جراء انفجار عبوة؛ خلال فعالية سلمية على الحدود الشرقية لقطاع غزة، في 13 سبتمبر2023.

7- عبد الناصر رامي نوفل، استشهد جراء انفجار عبوة؛ خلال فعالية سلمية على الحدود الشرقية لقطاع غزة، في 13 سبتمبر2023.

8- محمد عمر قدوم، استشهد جراء انفجار عبوة؛ خلال فعالية سلمية على الحدود الشرقية لقطاع غزة، في 13 سبتمبر2023.

9- رائد روحي رمضان، استشهد جراء انفجار عبوة؛ خلال فعالية سلمية على الحدود الشرقية لقطاع غزة، في 13 سبتمبر2023.

10- علي جمعة عياد، استشهد جراء انفجار عبوة؛ خلال فعالية سلمية على الحدود الشرقية لقطاع غزة، في 13 سبتمبر2023.

11-الشاب محمود علي نافع السعدي (23 عاماً)، استشهد برصاص الاحتلال خلال اقتحام قوات مخيم جنين، في 19 سبتمبر2023.

12-الشاب محمود خالد عرعراوي (24 عاماً)، استشهد برصاص الاحتلال خلال اقتحام قوات مخيم جنين، في 19 سبتمبر2023.

13-الشاب رأفت عمر خمايسة (22 عاماً)، استشهد برصاص الاحتلال خلال اقتحام قوات مخيم جنين، في 19 سبتمبر2023.

14-الشاب يوسف سالم يوسف رضوان (25 عاماً)، استشهد خلال قمع قوات الاحتلال المظاهرات الشعبية على الحدود الشرقية للقطاع، في 19 سبتمبر2023.

15-الشاب ضرغام الأخرس (19 عامًا)، استشهد خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، مخيم عقبة جبر بمدينة أريحا، في 20 سبتمبر2023.

16-الشاب عطا ياسر عطا موسى (29 عامًا)، استُشهد متأثرًا بإصابات متعددة تعرض لها خلال عدوان الاحتلال على مخيم جنين، في 20 سبتمبر2023.

17- الشهيد عبد الله عماد أبو حسن 20 عاماً.. استشهد برصاص جيش الاحتلال في بلدة اليامون بمدينة جنين 22/سبتمبر 2023