في بيان مشترك.. الرئيسان السوري والصيني يتفقان على إقامة علاقات شراكة إستراتيجية بين البلدين في كل المجالات
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جرينتش+2 11:50
ضبط 30 تنكة زيت زيتون مغشوش باحدى المركبات في جرش
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