استشهاد المقاوم عبد الله أبو الحسن برصاص العدو بكفر دان، واعتقال المطارَد خالد طبيلة، احد قادة عرين الأسود في نابلس

الضفة الغربية – المركز الفلسطيني للإعلام

استشهد شاب، فجر اليوم الجمعة، برصاص قوات الاحتلال الصهيوني في جنين، في حين أصيب آخرون بجروح وحالات اختناق الليلة الماضية في نابلس شمال الضفة المحتلة.

وقال مصدر طبي: إن الشاب عبد الله أبو حسن، من بلدة اليامون غرب جنين، قد استشهد متأثراً بإصابته برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحام بلدة كفر دان غرب جنين. .

وقالت مصادر محلية: إن مواجهات اندلعت في كفردان، عقب اقتحام قوات الاحتلال، التي أطلقت الأعيرة النارية وقنابل الصوت والغاز باتجاه الشبان، ما أدى إلى إصابة أبو الحسن برصاصة في البطن، ونقل إلى المستشفى، وهناك أعلن الأطباء عن استشهاده.

وقال شقيق الشهيد ان “عماد كان ضمن المقاومين الذين تصدوا للاحتلال وتوجه من اليامون لبلدة كفردان وشارك في التصدي لاقتحام قوات الاحتلال، وأصيب بعيار ناري، وكان ينتمي لكتيبة جنين”.

مقاوم من كتيبة جنين

وأعلنت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين أن الشهيد عبد الله عماد أبو حسن (18 عاماً) من بلدة اليامون، أحد مقاتلي كتيبة جنين في سرايا القدس، وأنه ارتقى برصاص جنود الاحتلال خلال التصدي لاقتحام بلدة كفردان غرب جنين.

وقالت في بيان لها: إذ نعزي عائلة الشهيد، والدكتور المجاهد عماد أبو حسن بارتقاء نجله على طريق القدس، لنؤكد أن جرائم الاحتلال المستمرة بحق أبناء شعبنا وانتهاك مقدساتنا لن تطفئ جذوة المقاومة.

وشددت على أن هذا الدم الطاهر الممتد في كل الساحات سيكون وقوداً لجذوة الغضب والانتقام، وضريبة الانتماء لنهج الاشتباك حتى الحرية والخلاص.

إصابات واعتقال مطارد في نابلس

إلى ذلك، أصيب 7 مواطنين بجروح، و130 بحالات اختناق، الليلة الماضية، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة نابلس.

وأفاد مصدر محلي أن قوات خاصة من جيش الاحتلال، اقتحمت حي رفيديا غرب المدينة، وحاصرت بناية سكنية وسط إطلاق نار كثيف، قبل الدفع بتعزيزات إضافية من الجانب الغربي للمدينة.

وذكر المصدر أن اشتباكات سمعت في محيط المنزل المحاصر، وأن قوات الاحتلال استهدفت المنزل بنحو 4 صواريخ أنيرجا.

ووفق المصدر؛ فإن قوات الاحتلال اعتقلت المطارد خالد طبيلة، وهو من قادة عرين الأسود في نابلس، والشابين شادي ومنيب طبلية وأفرجت عنهما في وقت لاحق، في وقت اندلعت فيه اشتباكات مسلحة مع مقاومين، وأصيب عدد من المواطنين خلال عملية الاقتحام.

وقالت جمعية الهلال الأحمر إن طواقمها تعاملت مع إصابة رصاص حي، وأخرى بشظايا رصاص وسيدة (٦٣عاما) بقنبلة باليد والرأس والرجل، نقلوا إلى المستشفى العربي، و4 إصابات بأعيرة مطاطية، وإصابتان نتيجة تعرضهم للدهس، و130 اختناق بالغاز المسيل للدموع.

وقال مدير مركز الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر بنابلس، أحمد جبريل: إن قوات الاحتلال منعت مركبات الإسعاف من الوصول إلى المنطقة المحاصرة.

ومنذ بداية العام، استشهد 247 مواطنًا، منهم 47 طفلاً، و11 من الإناث، و8 مسنين، في اعتداءات قوات الاحتلال في الأرض الفلسطينية المحتلة، وفق مرصد شيرين.

#شاهد..قوات الاحتلال تستهدف المنزل المحاصر في مدينة نابلس بصاروخ موجه pic.twitter.com/DNsFJInQOi — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) September 21, 2023