في بيان مشترك.. الرئيسان السوري والصيني يتفقان على إقامة علاقات شراكة إستراتيجية بين البلدين في كل المجالات
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جرينتش+2 11:48
وصول الرئيس الأسد وعقيلته إلى الصين، اليوم الخميس، تلبية لدعوة رسمية من الرئيس الصيني شي جين بينغ
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