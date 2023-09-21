مسرحية أم فرصة؟.. مصر تشهد حالة من الجدل الكبير مع قرب الإعلان عن موعد الانتخابات الرئاسية وسط دعوات لمقاطعتها

القاهرة – تشهد مصر حالة من الجدل الكبير مع قرب الإعلان عن موعد الانتخابات الرئاسية وسط دعوات لمقاطعتها في ظل معاناة البلاد من أزمات عديدة.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر قد حددت يوم الإثنين المقبل 25 سبتمبر/أيلول موعدا للإعلان عن الجدول الزمني لانتخابات الرئاسة، وكافة الإجراءات المتعلقة بها، وسط توقعات قوية بتقديم موعدها ليكون قبل نهاية العام الجاري، بعد أن كان مقرر لها أن تكون في العام المقبل 2024.

ولم يعلن الرئيس البالغ من العمر 68 عامًا، والذي تم انتخابه لأول مرة في عام 2014، بعد ما إذا كان سيرشح نفسه للمرة الثالثة، لكن ذلك يبدو متوقعا على نطاق واسع.

وسبق أن أعلن عدد من السياسيين 0الكومبارس) عزمهم الترشح للانتخابات ضد السيسي، أبرزهم حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري، وعبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، والنائب البرلماني السابق أحمد طنطاوي، وأحمد الفضالي، رئيس حزب السلام الديمقراطي.

ويتم التخطيط للانتخابات الرئاسية في الوقت الذي تغرق فيه أكبر دولة في الشرق الأوسط من حيث عدد السكان في دوامة اقتصادية أدت إلى ارتفاع التضخم إلى مستوى قياسي وترك ملايين المصريين يكافحون من أجل تدبير أمورهم، ولذا اتفقت السلطات على حزمة إنقاذ مالي بقيمة 3 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي العام الماضي.

وقد برز وسم بعنوان “الانتخابات الرئاسية” في قائمة الأعلى تداولا عبر منصة “إكس” في مصر وسط آراء متباينة.

ودعا ناشطون ومغردون إلى مقاطعة الانتخابات المقبلة وعدم المشاركة فيها في ظل عدم توفر ضمانات بنزاهتها.

الشعب المصري قادر على تحقيق التغيير وبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة. #نعم_للطنطاوي#الهيئة_الوطنية_للانتخابات ملك مصر العالم الهولندي

فتح باب الترشح

الانتخابات الرئاسية فرح علي

كامل الوزيرماجد هاني حسام أشرف pic.twitter.com/RkPf9ZcJlw — Najla (@najlapretty) September 20, 2023