الثانية هذا اليوم.. إصابة حارس صهيوني بعملية طعن بمنطقة التلة الفرنسية في القدس.. وإطلاق النار على المنفذ/ فيديو

القدس المحتلة – أصيب، مساء اليوم الخميس، حارس أمن إسرائيلي بجراح طعنًا على يد فلسطيني بالقدس المحتلة، في عملية هي الثانية خلال اليوم، فيما أصيب المنفذ بجراح خطيرة.

وقالت وسائل إعلام عبرية إن شرطة الاحتلال أطلقت النار تجاه شابٍ بزعم طعنه حارس أمن إسرائيلي في منطقة التلة الفرنسية بالمدينة المحتلة.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال أطلقت النار على شاب، لم تعرف هويته بعد، وانتشرت في المنطقة بعد إغلاقها، فيما توقفت حركة القطار الخفيف بالكامل.

وقالت شرطة الاحتلال الصهيوني إن منفذ العملية شاب من القدس ويبلغ من العمر 19 عامًا، وقد أصيب بجراح خطيرة.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة، إطلاق لنار بشكل مباشر على الشاب الفلسطيني وهو ملقى على الأرض.

يأتي ذلك بعد إصابة جندي إسرائيلي في عملية دهس قرب حاجز قلنديا شمالي القدس المحتلة، وإصابة المنفذ بجراح.

وذكرت صحيفة “معاريف” العبرية، أن قوات الاحتلال أطلقت النار صوب سائق مركبة بزعم تنفيذه عملية دهس عند الحاجز؛ ما أدى لإصابة مجند.

وقبل ساعات، أطلق مقاومون فلسطينيون، النار صوب قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب إحدى المستوطنات الجاثمة على الأراضي الفلسطينية بمحافظة طولكرم.

وتواصلت عمليات المقاومة في الضفة الغربية خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، ووقع 36 عملاً مقاوماً، بينها 8 عمليات إطلاق نار استهدفت جنود الاحتلال والمستوطنين.

ووثق مركز المعلومات الفلسطيني “معطي” 3 عمليات تفجير عبوات ناسفة، وإعطاب آلية عسكرية وتحطيم 4 مركبات للمستوطنين، واندلعت مواجهات تخللها إلقاء حجارة في 15 موقعاً.

وخلال أغسطس/ آب الماضي، نفذ المقاومون 859 عملاً مقاوماً، وأسفرت عن مقتل 5 (إسرائيليين)، وإصابة 58 جندياً ومستوطناً بجراح مختلفة، ليرتفع بذلك قتلى الاحتلال ومستوطنيه منذ بداية العام الجاري إلى 37 قتيلاً.

مشاهد من مكان إصابة حارس أمن إسرائيلي بعــمـــلـــية طعن بمحطة القطار قرب شعفاط في القدس. pic.twitter.com/noymdPsTMB — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) September 21, 2023

تغطية صحفية..

مصادر عبرية: "لحظة إطلاق الاحتلال النار تجاه منفذ عـــمـــلية الطعن قرب شعفاط في القدس". pic.twitter.com/OYZh76rWRw — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) September 21, 2023