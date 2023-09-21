ابن سلمان: كل يوم نقترب أكثر من التطبيع مع اسرائيل، ونأمل ان نصل إلى “حل يُسهّل حياة الفلسطينيين” (فقط)/ فيديو

واشنطن: قال ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان لشبكة فوكس نيوز الامريكية اليمينية، في مقابلة امس الأربعاء، إن المملكة تقترب من تطبيع العلاقات مع إسرائيل، لكن القضية الفلسطينية تظل مهمة للمفاوضات.

ونفى بن سلمان صحة تقارير تفيد بإيقافه محادثات تطبيع العلاقات مع إسرائيل، وأضاف في رده على سؤال عن وصف المحادثات التي تهدف إلى إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين “كل يوم نقترب أكثر”.

ورداً على سؤال عن “المطلوب للموافقة على تطبيع العلاقات مع إسرائيل”، أجاب ولي العهد السعودي: متى ما كان هناك الدعم من إدارة الرئيس (الأمريكي) جو بايدن للوصول لتلك النقطة”.

وأضاف “بالنسبة لنا القضية الفلسطينية مهمة للغاية، نحن بحاجة إلى حلها، ولدينا مفاوضات جيدة مستمرة حتى الآن، وسنرى إلى أين سنتوصل في هذه المفاوضات”.

وتابع قائلا: “نأمل أن نصل إلى حل يسهل حياة الفلسطينيين ويعيد إسرائيل كعنصر في الشرق الأوسط”.

وردا على سؤال أن “هناك تقارير تفيد بأنك قمت بتوقيف المحادثات”، أجاب ابن سلمان: “هذا ليس صحيحا”.

وتابع المحاور متسائلا: “لذا هل تعتقد أنك أنت قريب من حلها؟”، ليجيب ولي العهد السعودي: “كل يوم نقترب أكثر من ذلك”، دون تفاصيل أكثر.

ووصف بن سلمان العلاقات مع الولايات المتحدة بأنها معقدة، ولكنه أكد أن لديه علاقات طيبة مع الرئيس جو بايدن.

وبالنسبة للصراع اليمني، قال بن سلمان:” حان الوقت للسعي لإنهاء الصراع في اليمن”.

ورداً على سؤال بشأن حكم الإعدام الصادر بحق رجل انتقد المملكة على وسائل الاتصال الاجتماعي، قال بن سلمان إنه يأمل أن يرى القاضي القادم الذي ينظر القضية الأمور بشكل مختلف.

ورداً على سؤال بشأن حرب روسيا في أوكرانيا، أجاب بن سلمان :” غزو بلد آخر هو أمر سيء حقاً”.

قلق من إيران

وعبر بن سلمان عن قلقه بشأن احتمال حيازة إيران لسلاح نووي. وتنفي طهران السعي لامتلاك قنبلة نووية.

وقال ولي العهد السعودي “هذه خطوة سيئة… إذا استعملتَها سيتعين أن تدخل في معركة كبرى مع باقي العالم”.

ولدى سؤاله عما سيحدث إذا حصلت إيران بالفعل على قنبلة نووية، قال: “إذا حصلوا على واحدة فلا بد أن نحصل عليها بالمثل، لأسباب أمنية ومن أجل توازن القوى في الشرق الأوسط. لكننا لا نريد أن نرى ذلك”.

قضية خاشقجي

ورداً على سؤال بشأن مقتل الصحافي جمال خاشقجي، أكد ولي العهد السعودي على أن “أي شخص متورط” في مقتل خاشقجي يقضي عقوبة في السجن ويجب أن “يواجه القانون”.

وقال: “نحن نتخذ جميع الإجراءات القانونية التي تتخذها أي دولة… فعلنا ذلك في السعودية وتم إغلاق القضية”، “كما نحاول إصلاح النظام الأمني ​​للتأكد من عدم تكرار هذا النوع من الأخطاء مرة أخرى، ويمكننا أن نرى في السنوات الخمس الماضية أن شيئًا من هذه الأشياء لم يحدث. إنه ليس جزءًا مما تفعله المملكة العربية السعودية”.

ارتفاع أسعار النفط لا يهدف لمساعدة روسيا

وقال ولي العهد السعودي إن قرارات خفض إنتاج النفط هدفها استقرار السوق وليس مساعدة روسيا في حربها بأوكرانيا.

وتابع ولي العهد “إننا فقط نراقب العرض والطلب، فإذا حدث نقص في المعروض فإن دورنا في أوبك+ هو سد هذا النقص. وإذا كان هناك أي فائض في المعروض فإن دورنا في أوبك+ هو ضبط ذلك من أجل استقرار السوق”.

Crown Prince Mohammed bin Salman on normalisation with Israel: “Everyday we get closer”. If a deal were to occur, its effects on all parties involved would be far-reaching and profound. A peaceful region paves the way to a prosperous one. pic.twitter.com/5qpIKHBX2R — Saud Salman AlDossary | سعود بن سلمان الدوسري (@999saudsalman) September 20, 2023