إصابة جندي صهيوني في عملية دهس على حاجز قلنديا شمال القدس، واعتقال المنفذ بعد اطلاق النار عليه/ فيديو

القدس المحتلة – أصيب جندي صهيوني، ظهر اليوم الخميس، في عملية دهش نفذها فلسطيني على حاجز قلنديا شمال القدس المحتلة.

وزعمت القناة 14 العبرية أنّ مركبة مسرعة نفذت عملية دهس في مسارات التفتيش بحاجز قلنديا شمال القدس، أدت لإصابة جندي بجروح ما بين طفيفة ومتوسطة.

وأكدت أنّ قوات الاحتلال أطلقت النار تجاه المركبة، وأصابت سائقها بجراح، قبل أن يتم اعتقاله، زاعمة أنه من سكان كفر عقب شمال القدس.

وعقب العملية أغلقت قوات الاحتلال حاجز قلنديا بالاتجاهين.

وتواصلت عمليات المقاومة في الضفة الغربية خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية ،حيث نفذ الشباب الثائر والمقاومون 36 عملاً مقاوماً، بينها 8 عمليات إطلاق نار.

ووثق مركز المعلومات الفلسطيني “معطي”، 3 عمليات تفجير عبوات ناسفة، وإعطاب آلية عسكرية وتحطيم 4 مركبات للمستوطنين، واندلاع مواجهات تخللها إلقاء حجارة في 15 موقعاً.