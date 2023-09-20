يعتزم زيارة إسرائيل للصلاة في الأقصى!!.. أردوغان يلتقي نتنياهو في نيويورك ويناقشان جهود تطبيع العلاقات مع السعودية

التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، امس الثلاثاء، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في ولاية نيويورك الأميركية.

لقاء أردوغان ونتنياهو جرى بالبيت التركي، على هامش مشاركتهما في أعمال الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة، بحسب بيان صادر عن رئاسة دائرة الاتصال في الرئاسة التركية.

وقد جرى خلال اللقاء بحث القضايا الدولية والإقليمية، والعلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين، وآخر التطورات المتعلقة بالصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

وأوضح أردوغان أن تركيا يمكنها القيام بعمل مشترك مع إسرائيل في مجالات الطاقة والتكنولوجيا والابتكار والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني.

وأضاف قائلا: “يتعين علينا جميعاً العمل معاً من أجل عالم يسود فيه السلام”.

وحضر اللقاء من الجانب التركي وزيرا الخارجية هاكان فيدان والطاقة ألب أرسلان بيرقدار ورئيس جهاز الاستخبارات إبراهيم قالن ورئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون.

بدورها، ذكرت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” أن نتنياهو ناقش مع أردوغان جهود تطبيع العلاقات مع المملكة العربية السعودية، مبينة أن مكتب نتنياهو أعلن أن الجانبين اتفقا على “تنسيق الزيارات المتبادلة في المستقبل القريب”.

وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن أردوغان مهتم بترتيب رحلة إلى إسرائيل في أقرب وقت ممكن للصلاة في المسجد الأقصى.

“حماس” تنتقد لقاء أردوغان مع نتنياهو

وفي غزة انتقدت حركة “حماس”، مساء اليوم الأربعاء، اللقاء الذي جمع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وقال حازم قاسم الناطق باسم حركة “حماس”، في تصريح صحفي له، “من المؤسف أن يستقبل رئيس دولة إسلامية لرئيس وزراء حكومة الاحتلال نتنياهو في الوقت الذي كان الاحتلال يقتل في غزة وجنين وأريحا ويقتحم المسجد الأقصى”.

وأضاف: “التطبيع يشجع الاحتلال على تصعيد عدوانه على شعبنا ومقدساتنا”.

وكان أردوغان التقى نتنياهو أمس في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وبحثا تعزيز العلاقات الأمنية والسياسية والاقتصادية المختلفة.