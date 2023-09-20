في بيان مشترك.. الرئيسان السوري والصيني يتفقان على إقامة علاقات شراكة إستراتيجية بين البلدين في كل المجالات
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جرينتش+2 11:45
لأن سوريا إحدى بوابات الصين لتعزيز حضورها بالشرق الأوسط… زيارة الأسد لبكين تؤسس لنقلة في العلاقات الثنائية
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