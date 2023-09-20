صرف رواتب متقاعدي الضمان الأحد المقبل، ولا مساعدات مالية مزعومة

صرح الناطق الإعلامي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، أنس القضاة، إن المؤسسة ستحول رواتب متقاعدي الضمان الاجتماعي للبنوك يوم الأحد القادم.

وأضاف القضاة أنه بإمكان المتقاعدين سحب رواتبهم من خلال البنوك والصرافات الآلية اعتباراً من مساء الأحد.

كما نفى القضاة المعلومات المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تقديم مساعدة مالية بقيمة 250 دينارا للمواطنين بمناسبة دخول العام الدراسي عبر رابط إلكتروني مزعوم.

وقال، في تصريح صحفي اليوم الأربعاء، إن المؤسسة لا علاقة لها إطلاقا بهذا الرابط، ولم توجه أي دعوة بهذا الخصوص، وليس من عادتها انتهاج هذا الأسلوب في مخاطبة جمهورها من المؤمن عليهم والمتقاعدين.

وحذر القضاة من التعاطي مع مثل هذه المعلومات الذي وصفها بالمضللة والخادعة والهادفة إلى إثارة البلبلة بين جمهور الضمان الاجتماعي، وتهدف إلى استغلال حاجة المواطنين للحصول على معلومات وبيانات شخصية لهم من خلال روابط وهمية يتم دعوتهم للتسجيل فيها.

ودعا المواطنين إلى استقاء المعلومات من قنوات اتصالها الرسمية التي توفر من خلالها المعلومات والبيانات كافة الصادرة عنها، من خلال موقعها الإلكتروني http://ssc.gov.jo أو من خلال حساباتها الموثقة رسميا على مواقع التواصل الاجتماعي أو من خلال مركز الاتصال الموحد على الرقم 117117 أو مركز الاتصال الوطني 065008080، وذلك منعا لأي لبس أو تضليل.

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