في بيان مشترك.. الرئيسان السوري والصيني يتفقان على إقامة علاقات شراكة إستراتيجية بين البلدين في كل المجالات
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جرينتش+2 11:45
بعد فتور العلاقات جراء ضغوط أمريكية وأوروبية.. تبادل الدبلوماسيين وإعادة فتح السفارات بين السعودية وسوريا قريباً
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